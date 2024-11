Madonia cacciato da Ballando, interviene Milly Carlucci: “Non sarebbe dovuto accadere”

L’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle resta il caso televisivo della settimana. Lo scontro con Selvaggia Lucarelli, avvenuto in diretta, ha avuto ripercussioni non solo sullo show, ma anche nei commenti del cast e degli ospiti delle trasmissioni Rai. Milly Carlucci, intervistata dagli inviati di Caterina Balivo, ha commentato l’accaduto.

Madonia cacciato da Ballando: interviene Milly Carlucci, il commento

Il culmine del dibattito è arrivato dopo che la giurata aveva criticato l’atteggiamento del ballerino, tirando in ballo anche Sonia Bruganelli, compagna di Madonia. Una battuta della Lucarelli ha spinto Madonia a rispondere duramente, generando tensioni che, secondo molti, hanno portato all’allontanamento del maestro.

A La Volta Buona, Guillermo Mariotto non ha usato mezzi termini: “Ai miei tempi le cose erano più rigide. Io avrei eliminato per direttissima Angelo Madonia. Sì, l’avrei fatto subito”.

Più indulgente Rosanna Lambertucci, che ha commentato: “Angelo ha voluto difendere Sonia. La battuta della Lucarelli ha toccato Sonia, e lui ha reagito per amore. Questo dimostra quanto le voglia bene”.

Milly: “Tensione che non dovrebbe accadere”

Anche Milly Carlucci ha espresso la sua posizione in un’intervista a La Volta Buona: “La tensione tra la giuria e Angelo? Può capitare, ma non dovrebbe mai accadere. I ballerini fanno parte della produzione e dovrebbero mantenere l’aplomb. Tuttavia, siamo umani, e queste cose possono succedere”.

La conduttrice ha poi aggiunto che non è ancora chiaro se ci sarà un ripescaggio per la seconda semifinale, lasciando aperta la questione.

Sara Di Vaira e Rossella Erra intervengono

Anche Sara Di Vaira ha detto la sua: “Io non sono mai rimasta in silenzio davanti alla giuria, ma ho sempre difeso il mio ballerino con rispetto. Milly è stata molto elegante nel commentare quanto accaduto”.

Infine, ospite di Caterina Balivo, Rossella Erra ha sottolineato: “Quello che ha fatto Angelo sembrava un comunicato stampa. Però è stato strano vedere la Divina passare dal sorriso a uno sguardo marmoreo. Il lavoro di tutta la settimana è stato vanificato”.

Non è un caso isolato

Negli anni, diversi ballerini hanno avuto confronti accesi con la giuria, accusandola di incompetenza o mancanza di preparazione. Madonia non è il primo a reagire in modo “ruvido”, e probabilmente non sarà l’ultimo, ma il suo caso segna una svolta nel dibattito sulla gestione delle tensioni in trasmissione.