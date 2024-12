L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle si conferma ricca di colpi di scena. L’allontanamento di Angelo Madonia ha scatenato un acceso dibattito e ha monopolizzato l’attenzione durante la prima semifinale. A contribuire alla discussione, un video trasmesso da Milly Carlucci, che mostra il caos dietro le quinte e le reazioni di una visibilmente turbata Federica Pellegrini, sua ex compagna di ballo.

Nel filmato in questione, si vede Federica Pellegrini che, in più occasioni, si rivolge ad Angelo Madonia con toni risoluti:

Durante la puntata, Federica ha avuto modo di commentare l’accaduto, esprimendo tutta la sua delusione:

Per me sabato sera è stato mandato all’aria un rapporto che si è costruito non facilmente. In due mesi di lavoro, forse per la prima volta, eravamo centrati in un ballo e ci era riuscito bene.

Rovinare così quel momento è stata una grande delusione. Mi sono sentita sola e anche fuori da un gioco che non mi apparteneva. Per quanto male io ci possa stare per quello che è successo, la decisione non è stata mia. C’è stato dello scompiglio.