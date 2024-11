Madonia cacciato da Ballando: si apre la “svolta” Amici di Maria, gli ultimi retroscena

La storia tra Angelo Madonia e Ballando con le Stelle sembra aver subito una frattura significativa, culminata nella sua esclusione dal programma. Questo addio, il primo per un maestro nella storia dello show, ha radici più profonde rispetto al semplice scontro con Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata andata in onda. Sin dall’inizio di questa edizione, si sono palesate criticità legate alla presenza nel cast della compagna di Madonia, Sonia Bruganelli, una scelta che avrebbe messo a dura prova l’equilibrio del programma.

Madonia cacciato da Ballando: tensioni dietro le quinte e il richiamo della produzione

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, la produzione avrebbe notato una certa distrazione da parte di Madonia durante le prove con la sua partner, Federica Pellegrini, situazione che avrebbe compromesso la preparazione dell’atleta. In risposta a tali problematiche, Angelo sarebbe stato richiamato all’ordine, riuscendo a migliorare temporaneamente il suo rendimento.

L’ottima performance dello scorso sabato, suggellata da un caloroso abbraccio con la Pellegrini e dai giudizi positivi della giuria, sembrava aver calmato le acque. Tuttavia, la discussione con Selvaggia Lucarelli avrebbe rappresentato la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il nuovo partner di Federica Pellegrini

Dopo l’allontanamento di Angelo Madonia, Federica Pellegrini sarà affiancata dal veterano Samuel Peron, noto volto di Ballando. Nonostante la professionalità dimostrata dalla Pellegrini, le tensioni accumulate nelle scorse settimane non sono passate inosservate.

Per quanto riguarda Madonia, la sua uscita dal programma potrebbe non essere definitiva. Conoscendo la sensibilità di Milly Carlucci, non è da escludere un possibile ritorno nella prossima edizione o un coinvolgimento in altri progetti televisivi targati Rai.

Tuttavia, il portale televisivo conclude con un presunto spoiler molto interessante. Madonia potrebbe andare ad Amici?

Magari Milly potrà coinvolgerlo in qualche altra sua nuova produzione televisiva. Quando finisce un amore poi può ricominciare? Perché no! Oppure vista la sua professionalità di certo non avrà difficoltà a trovare altre vie lavorative e nuovi Amici.