Madonia cacciato da Ballando: il post contro Selvaggia Lucarelli, ecco cosa ha fatto

Clamoroso a Ballando con le Stelle: Angelo Madonia è stato cacciato dal programma dopo una decisione della Rai, ufficialmente attribuita a “divergenze professionali”. Tuttavia, secondo le parole di Alberto Matano a La Vita In Diretta, la causa sarebbe il rapporto teso con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Madonia cacciato da Ballando: il post contro Selvaggia Lucarelli

Matano ha sottolineato l’unicità dell’episodio: “È la prima volta nell’intera storia del programma che un ballerino venga escluso dalla trasmissione. Tutto questo dopo le votazioni e le parole di Madonia rivolte a Selvaggia Lucarelli”.

Il momento culminante è avvenuto durante l’ultima puntata del programma, quando Madonia, rispondendo alle critiche di Selvaggia, l’ha accusata di essere una “rosicona che rovina la giuria”.

La discussione è nata da una battuta della Lucarelli sull’ego del ballerino: “Guarda che la star della coppia è Federica Pellegrini, non tu. La mia sull’uscita di Sonia era una battuta. Ma ti pare che possa essere seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata un’altra coppia? Capisci che danneggi Federica Pellegrini a fare così? La tua antipatia danneggia lei”.

A queste parole, Madonia ha replicato duramente: “La rosicona sei tu! Io danneggio Federica? Tu danneggi la giuria”.

La reazione di Angelo Madonia sui social

L’esclusione non ha fermato le polemiche. Il ballerino ha condiviso su X un post critico nei confronti della Lucarelli, dove un utente si chiedeva: “Ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? È necessario per gli ascolti?”.

Questa condivisione ha ulteriormente alimentato il dibattito sui social, dividendo il pubblico tra chi sostiene Madonia e chi difende Selvaggia.