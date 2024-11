Madonia cacciato da Ballando: Mariotto anticipa tutto, il dettaglio shock

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha lasciato il pubblico senza parole, ma non per le performance in pista. Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini, ha abbandonato lo studio dopo un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli, giurata del programma. La tensione è scoppiata a seguito di una battuta sarcastica che, secondo alcuni, avrebbe toccato corde personali. Ed infatti, a distanza di un paio di giorni, il ballerino è stato cacciato dal programma di Milly Carlucci.

Mariotto anticipa la “cacciata” di Madonia da Ballando

Secondo quanto riportato durante La Volta Buona su Rai 1, condotto da Caterina Balivo, il gesto di Madonia avrebbe causato un certo malcontento tra i presenti. L’opinione pubblica si è divisa: c’è chi lo difende e chi, come il giudice Guillermo Mariotto, avrebbe preferito l’eliminazione immediata.

Durante la discussione a La Volta Buona, Guillermo Mariotto non ha usato mezzi termini. Secondo il giudice, il comportamento di Angelo avrebbe meritato l’eliminazione istantanea:

Ai miei tempi, quando iniziò Ballando con le Stelle, c’era l’eliminazione in direttissima per un peccato del genere. Io l’avrei eliminato, punto.

Tra i commentatori spicca anche Rosanna Lambertucci, che ha ipotizzato un legame tra la reazione di Angelo e un tentativo di difendere Sonia Bruganelli, spesso al centro di polemiche per le sue opinioni taglienti:

Secondo me, Angelo ha voluto difendere Sonia. La battuta della Lucarelli l’ha presa male perché, in qualche modo, toccava lei.

Massimiliano Ossini segue l’esempio di Madonia

Non è tutto: anche Massimiliano Ossini avrebbe lasciato lo studio senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, come emerso durante la puntata di La Volta Buona.

Al contrario, altri concorrenti eliminati, come Carlo Aloia, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, hanno affrontato la stampa, rilasciando le loro impressioni sulla gara.

La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra spettatori e addetti ai lavori. Il gesto di Madonia ha evidentemente influenzato la sua partecipazione con tanto di “allontamento” ufficiale.