Madonia cacciato da Ballando, interviene Sonia Bruganelli: dichiarazioni inedite di Pellegrini e Lucarelli

L’uscita di scena di Angelo Madonia, maestro di danza a Ballando con le Stelle, è stata al centro della puntata de La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Presente in studio anche Sonia Bruganelli, ultima eliminata del programma e fidanzata di Madonia, che ha commentato con cautela la vicenda.

Madonia cacciato da Ballando: ecco cosa pensa Sonia Bruganelli

L’abbandono è avvenuto dopo la puntata di sabato, in seguito alla performance di Madonia con Federica Pellegrini. Matano ha rivelato che dietro le quinte qualcosa non ha funzionato: “Lui è andato via e non ha fatto le interviste, Federica era risentita. Si respirava un clima di tensione. Mancano ancora tre puntate e immagino che anche questo abbia influito sulla decisione”.

Federica Pellegrini: “Mi spiace essere sempre in mezzo”

Federica Pellegrini, intervistata da La Vita in Diretta, ha cercato di minimizzare l’accaduto, pur non nascondendo un certo dispiacere: “Mi spiace essere sempre in mezzo come un pero. Abbiamo ballato benissimo…”.

Selvaggia Lucarelli: “Una reazione stupida”

Ad alimentare le polemiche sono state anche le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando, che ha commentato il comportamento di Madonia, reo di aver avuto una reazione brusca a una sua battuta:

Io posso capire che una persona sia nervosa, ma lui deve valorizzare Federica Pellegrini. Non essere simpatico e avere una reazione così ruvida, tra l’altro anche così stupida, danneggia Federica.

Sonia Bruganelli: “Non so cosa sia successo”

In studio, Sonia Bruganelli ha preso le distanze dall’accaduto, sottolineando di non avere elementi sufficienti per commentare:

Io non so cosa sia successo, non ho ancora parlato con Angelo. Mi sembra una cosa che riguarda lui e Federica, non me. La vicenda non mi riguarda direttamente, visto che ero già stata eliminata.

Le ipotesi e i prossimi sviluppi

La vicenda ha lasciato molti interrogativi, ma una cosa è certa: l’addio di Angelo Madonia segna una svolta inattesa per Ballando con le Stelle. Le tensioni interne e le dichiarazioni pubbliche rendono questo caso uno dei più chiacchierati della stagione.