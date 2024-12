Madonia ha spiegato come i riferimenti alla sua relazione con Sonia Bruganelli abbiano generato tensioni:

Non volevo che la mia vita privata eclissasse il lavoro. Non ero distratto dalla mia storia con Sonia, ero totalmente concentrato sul programma.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli sarebbe nato proprio dalla volontà del ballerino di evitare che la sua vita personale interferisse con il giudizio sul suo operato professionale:

Dopo nove settimane avrei voluto che si parlasse del sacrificio di Federica Pellegrini, la mia partner. Non mi piaceva usare argomenti fuori luogo in quel momento.

Angelo ha sottolineato come non ci sia stato alcuno scontro con Federica Pellegrini, sua partner a Ballando con le stelle, e ha chiarito le dinamiche che hanno portato alla fine della loro collaborazione:

Non ho comunicato con Federica in tempo solo perché ho saputo del licenziamento tramite un comunicato Rai. Nessuno mi ha chiesto come stessi.