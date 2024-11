Madonia cacciato da Ballando: la reazione dei colleghi all’arrivo di Samuel Peron e le prime immagini – VIDEO

A circa 24 ore dalla decima puntata di Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini si prepara intensamente per affrontare la sfida più difficile della sua esperienza nello show di Rai 1. Dopo l’uscita di scena del suo maestro Angelo Madonia, avvenuta per “divergenze professionali”, l’ex campionessa olimpica si sta allenando con il nuovo partner, il veterano Samuel Peron.

Caso Madonia a Ballando: Samuel Peron torna in pista, la reazione degli altri colleghi

Il cambio di maestro rappresenta un momento critico per Federica, che a poche settimane dalla finale deve trovare una rapida sintonia con il suo nuovo compagno di ballo.

Nonostante le difficoltà, Federica Pellegrini si è distinta per una crescita costante nel corso delle puntate. La scorsa settimana, la sua performance ha conquistato la giuria, che le ha assegnato ben 93 punti, portandola al secondo posto della classifica, dietro solo alla coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla.

La semifinale rappresenta per Federica una prova importante, soprattutto dopo il cambio di maestro, ma la sua determinazione e il suo spirito competitivo lasciano ben sperare.

Ballando con le Stelle: una semifinale da non perdere

Con le semifinali alle porte, cresce l’attesa per la prossima performance di Federica Pellegrini e Samuel Peron, una coppia inedita che promette emozioni sul palco. Lo storico programma del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, continua a tenere incollati milioni di spettatori grazie al talento e alla passione dei suoi concorrenti.

Non resta che attendere la puntata per scoprire se Federica riuscirà a confermare il suo posto in cima alla classifica e conquistare un pass per la finale.

Dopo l’uscita dal cast per “divergenze professionali” di Angelo Madonia, le telecamere del programma di Alberto Matano catturano le prime immagini dell’ex campionessa di nuoto che si prepara con Samuel Peron alla prossima sfida in programma sabato. https://t.co/bc2vuokVqm — RaiNews (@RaiNews) November 29, 2024

La reazione dei colleghi

Come hanno preso gli altri colleghi il ritorno in pista di Samuel Peron? Tante le spunte blu che l’hanno commentato.

Luca Favilla ha scritto: “Eddaje” con dei cuori. Anche Anastasia Kuzmina ha aggiunto un cuore di incoraggiamento al collega. Carolyn Smith ha inserito numerosi applausi e Lucrezia Lando ha scritto che non vede l’ora di vederli scendere in pista.

Tra i “mi piace” anche quello di Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle.