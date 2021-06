Maddalena Corvaglia fidanzata con Paolo Berlusconi? Proprio ieri la notizia è stata lanciata da Novella 2000 che parlava pure di presentazioni ufficiali con la famiglia facendo visita al nipote e la sua compagna.

Tra le pagine del settimanale si parlava anche di una visita a Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin nel castello di Paraggi per ufficializzare la storia.

A meno di 24 ore dal lancio dell’ipotetica indiscrezione, proprio l’ex velina è intervenuta sul gossip cercando di fare chiarezza e smentendo di avere una storia con il fratello minore di Silvio:

Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!