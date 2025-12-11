Madame torna ma è irriconoscibile, il nuovo look (VIDEO)

Sono trascorsi quasi tre anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Il Bene Nel Male e dall’uscita dell’album L’Amore. Da allora Madame è rimasta lontana dalle scene, ma l’attesa dei fan sta finalmente per terminare: nuovi brani sono in arrivo.

Martedì 9 dicembre, durante la tappa all’Unipol Forum di Assago del tour celebrativo di Marracash dedicato a Persona, Noi, Loro, gli Altri ed È Finita la Pace, la cantante ha fatto una comparsa inaspettata sul palco insieme ad altri ospiti, tra cui Filippo Graziani e 22simba. L’ingresso di Madame ha però lasciato tutti senza parole per via del suo radicale cambiamento di stile.

Un cambiamento di immagine che sorprende tutti

il ritorno di Madame finalmente pic.twitter.com/HwVxhaAd8W — Elisa (@nelletueidee) December 9, 2025

La giovane artista si è presentata con un bomber oversize, pantaloni larghi, Nike Air Max Plus e soprattutto un taglio cortissimo biondo platino. Un makeover talmente netto che molti utenti su TikTok e X hanno avuto difficoltà a riconoscerla. Alcuni l’hanno paragonata a Billie Eilish, Eminem, Justin Bieber e perfino a Biondo, ex concorrente di Amici.

Il nuovo look ha colpito ancora di più perché, negli ultimi mesi, Francesca Calearo ha praticamente smesso di usare i social: nessun aggiornamento, nessuna foto nuova e profilo completamente ripulito. Così, per molti, vederla così diversa è stato uno shock.

Madame conferma il ritorno: “Stiamo dando alcuni indizi”

Sul palco del Forum, Madame ha duettato con Marracash. Prima di salutarla, il rapper ha voluto sottolineare quanto pubblico e colleghi attendano la sua nuova musica, dicendole: “Sei una grande. Francesca lo sai che ti aspettano tutti, che aspettiamo la tua nuova musica. Questo lo sai? Arriva? Sì, io lo so che arriva, preparatevi tutti“.

Colta di sorpresa dall’incoraggiamento dell’amico, la 23enne ha confermato ciò che molti speravano: “Lo so, adesso stiamo dando i primi indizi, quindi tra poco…”.

Con un look completamente rinnovato e un annuncio che non lascia spazio a dubbi, il ritorno discografico di Madame è ormai vicino. È probabile che il suo nuovo singolo venga pubblicato nei primi mesi del 2026.