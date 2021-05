Madame, amica di Sangiovanni e la prima a credere nel suo talento, ha raccontato ai follower di avere conosciuto Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e fidanzata del trapper.

Se ho conosciuto Giulia Stabile? Sì, l’ho conosciuta stasera. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente.