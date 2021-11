La cantante Madame sta vivendo un periodo d’oro sul piano professionale. Dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, per la giovanissima artista è stato un susseguirsi di successi e popolarità. Adesso per Francesca Calearo – questo il suo vero nome – potrebbe essere arrivato anche il momento di serenità sul piano sentimentale.

Madame è fidanzata? Spunta la foto del bacio con una ragazza misteriosa

Proprio nelle passate ore attraverso la sua pagina Instagram, Madame ha postato la Story di un bacio con una ragazza. In molti utenti inevitabilmente hanno pensato che potesse trattarsi della sua fidanzata! Sull’identità della giovane immortalata insieme a Madame in uno scatto bellissimo nella sua naturalezza, non si hanno altre informazioni.

Solo qualche mese fa la cantante aveva rilasciato una intervista al quotidiano Repubblica al quale aveva parlato apertamente della sua sessualità facendo coming out e svelando di essere bisessuale:

Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Il mio rapporto con il pudore? Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale.

La giovane nella foto con Madame è riuscita a conquistare il suo cuore?