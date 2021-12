La macchina di Gianmaria Antinolfi è stata distrutta in questi giorni. Il concorrente del Grande Fratello Vip, una volta fuori dalla Casa, dovrà fare i conti pure con questo incidente di percorso.

La notizia è stata diffusa attraverso le chicche di gossip di Casa Chi. A quanto pare, un uomo ubriaco sarebbe entrato nel garage dove era parcheggiata l’automobile di Gianmaria, rompendo i vetri e provocando numerosi danni.

La persona ubriaca non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria. – confida l’autore del GF Vip – Premeditazione? No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia. L’hanno denunciato e il fratello è dovuto andare in questura.