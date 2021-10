Gianmaria Antinolfi ha riempito il letto di Sophie Codegoni con alcuni bigliettini con delle frasi di alcune canzoni: “Questo si racchiude in una parola, too much”, ha sbottato l’ex tronista.

Sophie scrive a Gianmaria: “Ma vai a cag*re” sulla carta igienica, ecco perché

Sophie ha preso in giro il gesto di Gianmaria mentre Alex Belli leggeva i bigliettini impostando la voce. “Questo senso di niente passa se ci sei tu! Questa frase in particolare mi ha messo un nervoso, mi sento presa per il cul*, sono incazzata nera. Ma manco mi saluti la mattina, non sarà troppo? Too much, falsissimo!”.

“Scriviglielo… ma fai a cag*re, nella carta igienica!”, le ha suggerito Alex.

Detto fatto. “Se dobbiamo comunicare con i bigliettini…”, ha continuato la Codegoni posizionando la carta igienica sul suo letto con un preciso messaggio: “Ma vai a cagare… fake!”.

Sophie si è confidata pure con Miriana:

Amore, fidati… mi sta prendendo in giro.

“Queste sono parole importanti, ci dovrebbe essere qualcosa prima. Io gliel’ho detto che tra di voi c’è incompatibilità anche se lui è cotto di te e non si rende conto che dovrebbe fermarsi per costruire”, ha affermato Manila.

Sophie ha proseguito:

Io a queste parole do un’importanza incredibile… Fidati, non gli piaccio. Lui è falso. Ho pensato a ciò che mi direbbe mia mamma e lo vede come un furbo. Ha cambiato mille versioni. Io lo vedo furbo… Decido di crederti e darti una possibilità e vado contro tutto quello che ho detto e nemmeno mi saluti la mattina? Se lui da peso alle parole c’è un problema di fondo… se pensi queste cose qui mi devi sposare.