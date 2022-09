“Ma questa chi è?”, ex del GF Vip commenta Antonella Fiordelisi nella Casa, lo staff replica in modo epico

Ogni volta che ricomincia il GF Vip, alcuni ex concorrenti tornano alla carica con commenti al vetriolo. E’ il caso di Filippo Nardi, ex Vippone squalificato per un triste episodio che aveva coinvolto Maria Teresa Ruta e fatto discutere anche fuori dalla Casa. Da quel momento non sono mancate le critiche nei confronti del reality e dei suoi concorrenti.

Ex del GF Vip punge Antonella Fiordelisi, lo staff replica

A finire nel mirino di Nardi è stata Antonella Fiordelisi, influencer e schermitrice, entrata nella prima serata di lunedì, in occasione della prima puntata del GF Vip 7. Come per tutti i neo Vipponi, la pagina ufficiale del programma ha condiviso anche per Antonella il post Instagram di presentazione.

Tra i commenti è spuntato anche quello pungente di Filippo Nardi che in tono polemico, accompagnato dalle consuete emoji, ha scritto: “Ma questa chi è?”.

Oltre ai vari commenti di risposta, nelle passate ore è intervenuto direttamente lo staff di Antonella Fiordelisi che ha replicato in modo epico:

Quella che hai contattato in chat qualche tempo fa.

Sui social sono già in tanti ad aver applaudito il commento epico dello staff della Fiordelisi che nella Casa sta iniziando a farsi conoscere.