Alessandro Rosica ha fatto una rivelazione bomba: Luzma Cabello, l’ex compagna di Alessandro Basciano, sarebbe la donna con la quale avrebbe tradito Sophie Codegoni passando con lei tre giorni ad Ibiza.

Luzma Cabello, chi è la presunta amante di Basciano dopo la rottura con Sophie

Questa informazione sarebbe stata comunicata da Luzma Cabello, una celebrità televisiva spagnola di 29 anni, direttamente a Sophie Codegoni. Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, con un profondo coinvolgimento nel mondo del gossip, ha svelato l’identità della donna con cui Alessandro Basciano avrebbe tradito la sua ex fidanzata.

Pare che si tratti di Luzma Cabello, una modella spagnola e ex tentatrice di Temptation Island in Spagna, che condivide una notevole somiglianza con la bionda figura fotografata con il DJ in un aeroporto.

La rivelazione sull’ex di Alessandro Basciano è stata resa nota grazie alle prove di tradimento inviate a Sophie Codegoni, secondo quanto riferisce l’influencer esperto di pettegolezzi online, Alessandro Rosica.

Luzma Cabello, 29 anni di origini arabe, sembrerebbe essere la protagonista di questo scandalo, confermando ulteriormente le voci secondo cui sia lei la donna sarebbe stata vista con Alessandro Basciano all’aeroporto di Ibiza.

Luzma Cabello è stata in passato una tentatrice nel reality show spagnolo Temptation Island, e un sito spagnolo la presentava nel 2021 come uno dei volti principali dello spettacolo.

Al momento, ha 28 anni ed è una cantante e modella spagnola con radici arabe. Nel suo profilo Instagram, seguita da oltre 211mila follower, condivide regolarmente foto di sé stessa.

Tra le sue storie in evidenza, c’è una cartella intitolata “Ibiza 2023”, suggerendo che abbia trascorso del tempo con l’ex di Sophie Codegoni durante questo viaggio.