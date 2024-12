Lutto a Uomini e Donne: morto il fidanzato storico di Gemma, il saluto

Il pubblico di Uomini e Donne piange la scomparsa di uno dei volti più amati del Trono Over, Ennio Zingarelli. Il cavaliere, noto per la sua simpatia e cordialità, si è spento all’età di 86 anni.

Lutto a Uomini e Donne: addio a Ennio Zingarelli, storico cavaliere del Trono Over

Ennio era entrato nei cuori dei telespettatori per la sua relazione con Gemma Galgani, dama torinese di grande popolarità. La loro storia li aveva portati ad abbandonare il programma mano nella mano, iniziando una relazione fuori dagli studi televisivi. Il loro amore era stato celebrato con un’originale festa di fidanzamento, alla quale avevano partecipato opinionisti e altri protagonisti del parterre.

Un medico e plurilaureato appassionato di conoscenza

Oltre al suo percorso televisivo, Ennio era un uomo di straordinaria cultura. Medico e plurilaureato, non aveva mai smesso di studiare, nemmeno con l’avanzare dell’età. La sua sete di sapere lo aveva portato a frequentare l’università anche in età avanzata, collezionando successi accademici e riconoscimenti.

L’ultimo saluto

I funerali di Ennio Zingarelli si terranno martedì 17 dicembre alle ore 15:30, presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. Sarà un’occasione per amici, familiari e fan di salutarlo un’ultima volta.

Il ricordo di Gemma Galgani

Gemma, sua compagna per un periodo, ha condiviso un toccante omaggio sul suo profilo Instagram. La dama ha pubblicato una storia con l’emoticon del cuore spezzato, accompagnata dalla celebre canzone di Gianna Nannini, “Sei nell’anima”. Un gesto semplice ma carico di emozione, che testimonia quanto Ennio abbia lasciato un segno profondo nella sua vita.

Un uomo indimenticabile

Ennio Zingarelli ha lasciato uno splendido ricordo nei cuori di chi lo ha conosciuto, sia come cavaliere del Trono Over, sia come uomo di grande cultura e umanità. Il suo ricordo continuerà a vivere grazie alle persone che lo hanno amato e stimato.