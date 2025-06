Lutto per Soleil Sorge: è morta la mamma Wendy Kay, l’ultima apparizione in TV

Con poche, toccanti parole affidate alle sue Instagram Stories, Soleil Sorge ha annunciato la morte della madre Wendy Kay, donna che in questi anni avevamo imparato a conoscere non solo per il suo volto sorridente accanto alla figlia, ma anche per la sua forza nell’affrontare il cancro, più volte.

Nata negli Stati Uniti, Wendy Kay non era soltanto la mamma di Soleil, ma una donna che ha mostrato al pubblico – anche televisivo – la sua tenacia e la sua grazia, apparendo accanto alla figlia sia a Verissimo che al Grande Fratello Vip. Oggi Soleil, ex concorrente di Uomini e Donne e del GF Vip, chiede rispetto. Per il suo dolore. Per il suo silenzio. Per una perdita che trasforma.

Soleil Sorge: è morta la mamma Wendy Kay

La prima a dare la notizia è stata proprio Soleil Sorge, che tra le sue Stories ha comunicato così la morte della madre:

“Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso”.

Una richiesta semplice, umana, eppure spesso sottovalutata in un mondo che pretende di vedere tutto, anche il dolore:

“Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria. Scusate se non rispondo. Vi ringrazio di cuore per la comprensione e per l’affetto che mi avete sempre dato. Tornerò quando sarò pronta”.

Nel post successivo, accompagnato da dolcissime foto madre-figlia, Soleil ha scritto parole di straordinaria intensità:

“Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e una vita oltre ogni misura. Il suo amore è l’universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averti nella loro vita. Che la tua anima possa liberarsi nella grazia eterna, madre”.

Wendy Kay e la malattia: il cancro, la forza, la televisione

Wendy Kay non è stata soltanto “la madre di una vip”, come chi non sa vedere la complessità delle persone è solito dire. Era una donna che ha affrontato il cancro al seno per ben due volte, nel 2007 e nel 2012. Una battaglia che ha raccontato a cuore aperto anche nel 2023 a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, dove, seduta accanto alla figlia, ha dichiarato:

“Il cancro è tornato. Sono stabile, sembra che io sia al sicuro. Non avevo più niente al seno, ma si era metastatizzato alle ossa del bacino. Quando me l’hanno detto è stato uno shock, soprattutto sentire che era al quarto stadio”.

La forza di Soleil Sorge: “Ora posso esserle d’aiuto”

Durante la stessa intervista, anche Soleil Sorge ha aperto uno squarcio sul suo passato:

“La prima volta che le è stata diagnosticata la malattia è stato uno dei miei incubi più grandi. Anche solo parlarne mi spaventava. Quindi nelle prime due volte ho fatto tanta fatica a starle accanto”.

Una confessione profonda, rara, di una figlia che ha imparato a crescere anche grazie al dolore. Le sue parole sono il manifesto di una generazione che lotta tra fragilità e coraggio:

“Ciò che mi sta dando la forza di affrontare questa ennesima botta è la positività e la forza che trovo nel sapere che sono abbastanza grande per poterla aiutare, stare vicino e dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori”.