Lutto per De Martino: morto il padre Enrico

Un grave lutto ha colpito Stefano De Martino. È morto la mattina del 19 gennaio Enrico De Martino, padre del conduttore di Affari Tuoi, all’età di 61 anni. Secondo quanto emerso, l’uomo da tempo combatteva con seri problemi di salute che ne avevano compromesso le condizioni negli ultimi mesi.

Il rapporto tra Stefano De Martino e suo padre è sempre stato intenso e articolato, fatto di confronti, scontri e di un legame profondo che il presentatore non ha mai nascosto nel corso degli anni. A unirli in modo speciale è stata la danza, una passione condivisa che ha segnato entrambi i loro percorsi di vita. Enrico De Martino, infatti, era stato ballerino professionista prima di intraprendere altre strade, e proprio per questo conosceva bene le difficoltà di quel mondo.

Nonostante l’amore per l’arte, Enrico aveva inizialmente cercato di dissuadere il figlio dal seguire la sua stessa carriera. “Non voleva farmi ballare”, aveva raccontato Stefano De Martino parlando con Bruno Vespa durante una puntata di Cinque Minuti. Un timore che lo stesso Enrico aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere”.

Col passare del tempo, però, il rapporto tra padre e figlio si è trasformato. Le rigidità della giovinezza hanno lasciato spazio a una maggiore comprensione, soprattutto dopo la nascita di Santiago, che ha reso Stefano a sua volta genitore e lo ha portato a guardare al padre con occhi diversi, imparando dal suo esempio.

Enrico De Martino aveva danzato professionalmente fino all’età di 25 anni, quando scelse di abbandonare definitivamente il palcoscenico. La decisione arrivò in un momento cruciale della sua vita, come raccontò sempre al Corriere della Sera: “Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano”. Da lì la scelta di mettere da parte la carriera artistica, trasformando la danza in una passione da coltivare nel tempo libero e dedicandosi a nuove responsabilità, fino ad arrivare alla gestione di un’attività di ristorazione.

Un legame, quello tra Stefano ed Enrico De Martino, costruito tra sacrifici, arte e affetto, che resta oggi come eredità emotiva di una relazione profonda, segnata dalla condivisione della sensibilità per la danza e per la vita.