Pamela Prati è stata travolta da un terribile lutto: “Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre. Siamo devastati dal dolore”, ha scritto su Instagram annunciando la dolorosa morte prematura di suo nipote.

Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre… siamo devastati dal dolore. Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendo completamente il respiro.

Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio. Avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità.