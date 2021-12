“Era come un padre per lui…”, Sophie parla del lutto di Gianmaria – VIDEO

Sophie Codegoni in veranda con Carmen Russo, le ha svelato per quale motivo ha cambiato idea su Gianmaria Antinolfi dopo il loro avvicinamento con tanto di “limone duro” durante un party del Grande Fratello Vip.

Sophie ha raccontato a Carmen un aspetto inedito di Gianmaria, parlando di un lutto che l’imprenditore ha dovuto affrontare in questo ultimo periodo con la morte del compagno di sua madre che considerava come un papà:

Finalmente ho capito delle parti di lui che io prima giudicavo. Lui mi ha raccontato un po’ la sua storia. Lui da un anno, da quando è morto il compagno della madre. che considerava come un secondo papà, non riusciva più ad essere ciò che è sempre stato e mi ha ringraziato per questo.

Io vedevo che c’era qualcosa che lui non faceva vedere e pensavo fossero strategie e bugie e mi sono permessa di giudicare senza sapere e gli ho chiesto scusa. Ad oggi che so certe cose so quali sono le parti che nascondeva…