Lutto per Alessandro Cavallo di Amici 20. Il talentuoso ballerino ha perso la cognata di appena 33 anni, portata via prematuramente per via di un tumore.

Ore di apprensione sui social per Alessandro Cavallo. Il ballerino di Amici 20 si è – giustamente – trincerato dietro il silenzio dopo la scomparsa della cognata Erica Zecca di appena 33 anni.

La notizia è stata diffusa sui social ma i fan hanno evitato di continuare a parlarne per rispettare il dolore del loro beniamino.

Proprio per questo motivo, gli estimatori di AleHorse (così lo chiamano sul web), gli hanno delicatamente mostrato la loro vicinanza senza intervenire troppo.

Personalmente li sto apprezzando moltissimo. Delicati, rispettosi ma presenti.

Noi di Blog Tivvù mandiamo un fortissimo abbraccio ad Alessandro Cavallo e tutta la sua famiglia.

Se Alessandro non pubblica nulla evidentemente ha i suoi buoni motivi per non farlo. Io per prima sto cancellando tutti i post inerenti a ciò. Per favore rispettiamo il suo silenzio 💗 — blueberry ⭐ (@devovomitare) June 11, 2021