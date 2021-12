Lutto per Alessandro Basciano al GF Vip: il doloroso annuncio della sorella

Il nonno di Alessandro Basciano è morto proprio nel giorno di Natale. Mentre il nipote si trova nella Casa del Grande Fratello Vip, la sorella ha condiviso il doloroso annuncio per aggiornare i follower.

Lutto per Alessandro Basciano al GF Vip: è morto il nonno

Condividendo uno scatto del nonno, Giorgia Nicole ha scritto: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”.

Basciano si trova attualmente nella Casa più spiata d’Italia e proprio alcune ore fa ha ricevuto il videomessaggio di auguri da parte del figlio.

Dopo la comunicazione del GF Vip deciderà di restare in gioco oppure andrà via? Lo scopriremo solo in queste ore.

Nel frattempo, tramite i social, pare che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non sia stato ancora avvertito ma, in queste ore, con molta probabilità sarà messo al corrente della perdita.

Mi dispiace tantissimo per Basciano. È un dolore assurdo 💔💔💔💔 #GFvip — Chiara (@xiloveinter__) December 25, 2021

Dove l’avete letto del nonno di Basciano? #gfvip — Roberto (@bericomelius) December 25, 2021