La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, in diretta su Canale 5, è stata ricchissima di avvenimenti con protagoniste Lulù Selassiè, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

Tra uno scontro e l’altro, Lulù ha nuovamente battibeccato con Soleil svuotando il sacco in merito ad alcuni atteggiamenti di Katia Ricciarelli alle sue spalle:

Parla da sola o con altri, ma non più con me. Parla al muro. Lasciamo parlare gli ignoranti, Manuel. Stai zitta cretina che tanto c’hai Katia che ti difende.

Poi la princess ha vuotato il sacco:

Però sai una cosa? Ogni volta che sbagliavi sparlava di te e si lamentava, però non ha il coraggio di dirtelo in faccia. Ogni volta che c’erano le clip su te e Alex diceva ‘che scatole questi due, ci prendono in giro. Ci stanno prendendo per il cul*’. Stai zitta e vai a scuola che non sai un cazz* della vita brutta imbecille.