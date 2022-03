Davide Silvestri (ancora una volta) ha preso male una nomination. Per questo motivo, dopo aver scoperto del voto di Lulù Selassiè, ha “minacciato” di renderle la vita impossibile dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Stanotte la princess, tra una paturnia e l’altra, ha parlato con Davide spiegando per quale motivo si è trovata “costretta” a fare il suo nome piuttosto che un altro:

L’ho detto anche in confessionale, quando ho un problema o sono triste, se la persona che non vengo a cercare. Molto di più Barù perché lo vedo più espansivo ma ognuno è fatto a modo suo, tra tutti ho nominato te. Di certo mi spiace e non volevo che tu ci andassi.

Jessica, Sophie, Miriana e Manila finché non sarò costretta a farlo non lo farò. Poi Giucas… io non lo farò mai perché sono legata a lui. Soleil non mi andava perché da quasi due mesi sono serena con lei.

Davide ha spiegato a Lulù il motivo della sua insofferenza:

Io sono molto onesto e preferisco dire le cose come stanno. Sono molto arrabbiato e deluso. Non per la nomination in sé perché adesso mi gasano, ok? Da parte tua in questo caso, il fatto di sentirmi dire quella parola che io ho lasciato passare… averlo detto alle spalle… ti ho detto che quando c’è qualcosa di dirmelo in faccia, cerca di metterti nei miei panni. L’ho capita la tua nomination ma non me la sono presa perché lo hai fatto ma è stato il modo.