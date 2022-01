Lulù e Soleil si scontrano per il cibo: “Che cazz* vuoi?”, “Riprenditi maleducata!” – VIDEO

Lulù e Soleil si sono duramente scontrate al Grande Fratello Vip. La questione cibo è tra le più particolari in Casa e, nel corso di sei edizioni, ha sempre generato moltissimi scontri.

Lulù e Soleil si scontrano per il cibo

Questa mattina infatti, dopo le lamentele di Manila, ci sono state delle critiche nei confronti di Soleil che –pur di mangiare la sua parte- ha deciso di nascondere del cibo e di scrivere un bigliettino da riporre nel cassetto del frigorifero.

In veranda, dopo aver appreso queste informazioni, Lulù ha commentato quanto accaduto e, in modo sarcastico, ha cercato di far capire che se fosse stata lei a fare una cosa del genere, di sicuro tutti l’avrebbero rimproverata.

Soleil ha sentito tutto ed è intervenuta:

Sei la prima che si nasconde le cose in camera.

La princess ha risposto infastidita:

Ma perché devi agitarti? Stai serena! Non c’è bisogno di inalberarsi per queste stronz*te. Non rompere il cazz* ed aggredisci le persone urlando. Pensi che la gente sta zitta se urli perché ha paura. Ma chi ti ha parlato? Ma che cazz* vuoi?

Soleil ha nuovamente risposto:

Così parli a tua sorella e la tua famiglia. Riprenditi perché sei una grandissima maleducata!

Al termine della discussione, Soleil ne ha parlato con Manila:

A differenza loro, io non nascondo le cose per mangiare da sola.

ECCO IL VIDEO.