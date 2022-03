Nathaly Caldonazzo, sincera come sempre, intervistata dai giornalisti di Casa Chi ha parlato di cosa ne pensa delle sorelle Jessica e Lulù Selassiè, concentrandosi su Lulù e la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo nata al Grande Fratello Vip.

“Lulù senza Manuel? Non sarebbe arrivata lontano”, parla Nathaly Caldonazzo

Tutti erano in riverenza verso di loro. Miriana ha scelto loro nonostante la nostra amicizia, all’inizio eravamo molto unite. Dopo la calunnia si è schierata dalla loro parte.

Non trovo giusto questo dover sottolineare sempre il bisogno economico. Chi è che non ce l’ha di questi tempi? Ne abbiamo bisogno ma non lo sottolineiamo.