Lulù Selassiè violentata a 15 anni? La confessione choc al GF Vip

Nonostante la giovanissima età, Lulù Selassiè, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha un passato ingombrante con cui deve fare i conti anche dentro la Casa più spiata d’Italia.

In questi giorni la sorella Clarissa, parlando con Raffaella Fico, Manila Nazzaro e altre vippone della stanza blu, ha fatto una drammatica confidenza proprio su Lulù e il difficile rapporto con le relazioni d’amore per un motivo ben preciso:

La sua salute mentale… cioè, ha un padre che sta in carcere, ha dei problemi. È stata violentata, l’hanno molestata quando aveva 15 anni , l’hanno ricattata con delle foto nude. Sì, violentata praticamente. C’era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva.

Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non va bene. L’incontro con Piera? L’ha fatto qualche volta, qualche volta l’ha fatto… fuori da qua lei ce l’ha, il fatto che non ci vada tutti i giorni per lei è grave perché ne ha bisogno.

Lulù aveva già parlato in maniera meno esplicita di questa cosa:

Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Mi inseguiva ovunque, era un matto.

Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe robe. Io ci penso sempre, sempre, sempre.

Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto.