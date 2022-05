Lulù Selassiè nel video di LDA? L’appello del cantante dopo Amici 21

Lulù Selassiè sarà la protagonista del primo video musicale di LDA? Come ben sapete, il figlio di Gigi D’Alessio deve girare la clip ufficiale di “Bandana”, il primo singolo dopo l’uscita da Amici 21.

Gli estimatori di Lulù Selassiè, hanno incoraggiato il cantante a scegliere la princess per il suo nuovo video ufficiale e, tra una segnalazione e l’altra, LDA ha perfino lanciato un appello.

Durante una intervista web, il cantante è apparso inizialmente spaesato:

Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa ma totalmente a caso, io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi.