Le ex vippone si ritoccano con Photoshop? Critiche per Lulù Selassiè e Valeria Marini – FOTO

Valeria Marini e Lulù Selassiè hanno fatto discutere, proprio in queste ore, per aver modificato (in maniera maldestra) due fotografie comparse rispettivamente sui loro profili ufficiali.

Valeria Marini e Lulù Selassiè, troppo Photoshop? Le foto “incriminate”

Le ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno condiviso degli scatti che stanno facendo il giro della rete per via delle modifiche effettuate sullo scatto. Iniziamo con il caso meno eclatante: Lulù Selassiè.

La princess (che non ha assolutamente bisogno di ritoccare nulla), ha aggiunto uno sfondo differente alla sua immagine originale, come fanno notare le mie superstar di Twitter e, nel trasportare la sua sagoma da una parte all’altra si è dimenticata di mezzo braccio “sparito” nel nulla.

in realtà la mancanza del gomito non viene dal tentativo di rendersi più magra, ma dal non saper fare lo scontorno ( se ingrandisci sui ciuffi di capelli vedi che la sua figura è ritagliata e messa su uno sfondo ) e quindi ha perso un pezzo.

Valeria Marini invece, vestita da Marilyn Monroe durante Tale e Quale Show, ha condiviso uno scatto social particolarmente ritoccato (l’effetto “fluidica” deve esserle sfuggito di mano) tanto da “deformare” il braccio creando delle linee inverosimili.