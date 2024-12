Lulù Selassiè rompe il silenzio dopo la denuncia di Bortuzzo: ecco cosa ha detto

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web: Lulù Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è al centro di un caso giudiziario che la vede imputata per stalking ai danni del suo ex fidanzato, il nuotatore Manuel Bortuzzo. I due avevano iniziato una relazione durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia, ma la storia è terminata con una rottura che oggi si arricchisce di dettagli inquietanti.

Lulù Selassiè rompe il silenzio dopo la denuncia di Bortuzzo

Secondo le ricostruzioni, Lulù avrebbe cominciato a pedinare Manuel in maniera ossessiva dopo la fine della relazione. Amici del campione hanno rivelato che questo comportamento lo avrebbe messo in grave difficoltà, impedendogli persino di instaurare nuove relazioni sentimentali.

Il presunto stalking, che si sarebbe protratto per quasi due anni, avrebbe portato Manuel a sporgere denuncia. Lo scorso luglio, il giudice ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di Lulù, accompagnato dall’obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

Il caso sarà discusso in tribunale a partire dal 28 gennaio, data della prima udienza, mentre il processo vero e proprio inizierà il 13 marzo 2025.

Lulù Selassié rompe il silenzio: la versione della Principessa

Fino a poco tempo fa, Lulù Selassié non aveva commentato la vicenda. Tuttavia, tramite il suo legale, la Principessa ha dichiarato che non tutte le accuse sarebbero veritiere: “I fatti emersi non rappresentano pienamente la realtà”. Al momento, però, non sono stati forniti ulteriori dettagli che possano chiarire la posizione dell’ex concorrente del GF Vip.

Le reazioni a “La Vita in Diretta” e il silenzio di Manuel Bortuzzo

La questione è stata discussa anche nel corso di La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano. Secondo quanto riportato da persone vicine a Manuel, il giovane nuotatore sarebbe ancora scosso e non avrebbe intenzione, per ora, di commentare pubblicamente quanto accaduto. Tuttavia, non si esclude che nei prossimi giorni possa rompere il silenzio per fornire la sua versione dei fatti.