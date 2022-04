Lulù Selassiè, dopo la difficile giornata di ieri (la delusione per le parole di Alex Belli è stata palpabile), ha cliccato “like” ad una serie di commenti in favore della sua storia con Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè ripensa alla storia con Manuel Bortuzzo

L’amore, soprattutto per Lulù, non può di certo spegnersi in un lampo e la dimostrazione è proprio questa. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, come potrete vedere negli screen che vi alleghiamo a seguire, ha cliccato “mi piace” ad alcuni pensieri che la riportavano indietro, quando la sua storia con Manuel Bortuzzo procedeva a gonfie vele.

E se tutti hanno deciso di avere una opinione in merito, Bortuzzo è rimasto in silenzio nell’attesa di vedere in onda “Rinascere”, il film TV sulla sua vita che andrà in onda su Rai1 a breve.

Con questi 2 likes LULU sta dimostrando più maturità di tutti , anche nostra che leggo spesso giudicare ! Sta urlando che L’amore tri entrambi non va messo in discussione ! NESSUNO HA FINTO DI AMARE o non amava più , la fine non ha quel motivo ma altre invadenze #fairylu pic.twitter.com/eeeLOIs3JV — micky (@mickyCREE) April 29, 2022

Le parole di Alex Belli a Pomeriggio 5