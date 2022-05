Lulù Selassié risponde a Manuel Bortuzzo: ecco dove e quando

Lulù Selassié ha deciso di rompere ufficialmente il silenzio dopo le ultime esternazioni di Manuel Bortuzzo in tv. La principessa etiope, ex protagonista del Grande Fratello Vip, dopo la rottura da Manuel ha rilasciato una sola intervista al settimanale Chi, ma adesso sarebbe pronta a replicare a Verissimo, dove la scorsa settimana Bortuzzo ha lanciato pesanti accuse alla sua ex.

Lulù Selassié replica a Manuel Bortuzzo

Un sogno infranto, quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il giovane, tra le risate – che hanno fatto non poco discutere – al Maurizio Costanzo Show ha ammesso di essere stato lui a lasciare la principessa. Adesso però potrà intervenire direttamente Lulù e fornire la sua di versione.

La finalista del Grande Fratello Vip 6 sarà ospite nello studio di Verissimo sabato 14 maggio su Canale 5, dove farà chiarezza sulla vicenda e darà il suo punto di vista sull’intera situazione, rispondendo anche alle curiosità della padrona di casa.

Mentre Manuel ha ammesso di essere stata sua la decisione di lasciarsi, Lulù aveva lasciato intendere una certa responsabilità da parte della ragazza.

Sui social, intanto, non mancano i commenti di chi aspettava la replica in tv della Selassié.

Lulu’ a Verissimo…e’ giusto che lei abbia il diritto di dire la sua versione!#fairylu — domenico fors (@Domenico1oo777) May 12, 2022

Se Lulù deve andare a Verissimo per prendersi la paternale e per passare nuovamente per la viziata ed egoista di turno allora è meglio che non ci vada. — Yle Passi ‍♀️ Subwoolfer era (@ylepass899) May 12, 2022

Lulù a Verissimo. Sinceramente dopo gli ultimi eventi, dopo che l’altro sabato sono stati volutamente omessi certi dettagli solo per tirare acqua al mulino di Manuel, ci sta tutta la sua replica. Mi aspetto ancora amore da lei ma anche che faccia sentire la sua verità.#fairylu — Rainbow ‍♀️ (@rainbow20202020) May 12, 2022