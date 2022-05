Lulù Selassiè, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha raccontato la sua verità sulla rottura con Manuel Bortuzzo, il nuotatore conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip che l’ha lasciata con un comunicato stampa lo scorso 25 aprile.

Noi discutevamo per cose stupide e non penso di certo che non ci vediamo mai più. Abbiamo discusso per delle foto ma lui non è un ragazzo geloso, lo è nel giusto.

Come sto vivendo questa fine? Sono triste ma cerco di pensare a me stessa e il mio lavoro che insieme alla mia famiglia riescono a distrarmi. Io comunque penso a Manuel tutto il giorno, è così.

Lulù ha visto il filmato di Manuel relativo alla sua precedente intervista dopo sostiene che la rottura non sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno:

Io spero di poterlo rivedere nel mio cuore ma se non dovesse accadere spero che lui sia felice e realizzi tutti i suoi sogni anche senza di me. Anche lui è innamorato ma non lo dirà mai. Ciò che abbiamo vissuto è troppo forte… è come se fossimo stati insieme due anni. Penso che provi amore per me perché lo conosco… mi basta guardare i suoi occhi e capisco cosa prova da uno sguardo.

Io so il modo in cui abbiamo vissuto gli ultimi giorni e stavamo bene. Mi mandava messaggi bellissimi e non stava provando a farmi capire che voleva lasciarmi. Due giorni prima eravamo in albergo a festeggiare… io sono ancora innamorata e spero che lui torni indietro.

E per quanto riguarda l’utilizzo dei social:

Ancora adesso non sono molto social e questo mi fa ridere. Il mio fandom mi rimprovera per questo e lui stesso lo sapeva… anzi mi devo impegnare un po’ di più essendo il mio lavoro. Ho visto nervosismo nel suo sguardo e un po’ diverso da quello che era vicino a me.

Quando siamo usciti dal GF Vip ero un po’ esaurita e dovevo riprendermi. La nostra quotidianità era pensare al proprio lavoro e pensare a stare insieme perché per due mesi non ci siamo visti. Non gli venivo incontro? Assolutamente no… essendo molto simili in casa, andavamo d’accordo.

Se litigavamo? Assolutamente no. Non so se qualcuno ha parlato con lui di me… io quello che penso è questo ma non so chiaramente cosa gli hanno detto ma non è partito da Manuel perché non è così.

Alla mia famiglia lui piace moltissimo. Quando lui è uscito dal GF Vip ha conosciuto mia madre e la chiamava “mamma”. Lui mi diceva che eravamo la sua famiglia.

La famiglia di Manuel? Ho visto molte cose sui social in cui certe persone non esprimevano giudizi positivi anche se io non ho fatto nulla di grave e non mi sentivo a mio agio. Poi li ho visti pochissimi volte… ho visto più una persona rispetto ad altre (il padre, ndr) ma mi sentivo a disagio. Io sono felice che la mia famiglia gli abbia dato amore e mia madre è triste come me.