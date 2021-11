La ‘fatina’ Lulù Selassié nuovamente protagonista anche nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Questa volta però Manuel Bortuzzo non c’entra dal momento che la principessa etiope ha deciso di rispettare (per ora) la decisione dell’ex nuotatore di avere i suoi spazi.

Lulù infrange le regole e smaschera Nicola Pisu

Tuttavia, Signorini è nuovamente dovuto intervenire per un rimprovero diretto proprio a Lulù la quale ha infranto il regolamento del GF Vip alla luce del sole. Al momento delle nomination palesi, infatti, è accaduto qualcosa che ha spinto il conduttore a non poter stare in silenzio.

Durante i 30 secondi a disposizione dei Vipponi per poter esprimere il proprio voto, Lulù ha deciso di non seguire la chiara regola. La giovane si è abbassata sotto il tavolo della stanza super led pescando la carta solo dopo lo scadere del tempo.

Questa volta però Signorini si è accorto del concorrente furbetto ed ha stoppato tutto richiamando l’ordine:

Scusate, scusami Manila se ti interrompo. Ma la regia mi sta inquadrando proprio adesso Lulù: cosa ci fai sotto al tavolo?

La ragazza ha replicato di essere molto in difficoltà, ma il padrone di casa ha proseguito:

Ma Lulù era scaduto il tempo eh? Così non va bene. Quindi tu hai scelto fuori tempo. Devo chiedere al Grande Fratello se è valido. La tua nomination mi viene detto non è valida. Non hai il diritto di dire chi avresti nominato. Perché hai fatto la scelta fuori dal tempo. Lo so, ma quello è il regolamento.

La principessa a quel punto ha smascherato un ex gieffino accusandolo di aver fatto la stessa cosa in passato. Il ‘furbetto’ in questione sarebbe Nicola Pisu, ma in merito Alfonso Signorini ha precisato:

Del passato, se il GF non se n’è accorto non possiamo risponderne. Adesso però annulliamo la tua nomination e ricordiamo che resti nominabile. Questa è la decisione presa!