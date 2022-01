Lulù “voce del popolo” Selassiè si è rotta le scatole del triangolo artistico che vede protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Per questo motivo ha fatto una proposta per l’appuntamento live di domani sera con il Grande Fratello Vip.

Cosa succederà nella puntata di venerdì? Si parlerà sicuramente delle radio. Un pezzetto però, non per un’ora. Ma perché non arriviamo tutti quando finisce il pippone? (riferimento al “triangolo artistico”, ndr). Noi stiamo in camera, rimaniamo lì. Oppure chi mangia, chi è in cucina… perché io vorrei spararmi in testa, non ce la faccio. Tweet del cazz*, io non ce la faccio ragazzi.

Fate vedere la faccia di Manu in questi momenti. A parte che lui è stato molto diplomatico, l’ultimo mese non gliene fregava più niente ed era già stufo di tutte queste tarantelle inventate. Per me è una cosa programmata dall’inizio, tutti e tre si sono messi d’accordo prima, dai… è palese.