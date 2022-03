Lulù Selassiè, ospite di Verissimo, ha spiegato il motivo del suo soprannome (lei, infatti si chiama Lucrezia) e perché ha l’abitudine di farsi le lentiggini sul volto (al Grande Fratello Vip le aveva fatte pure a Katia Ricciarelli).

Il soprannome Lulù? Me l’ha dato mia mamma e da quel giorno mi chiamo sempre così. Poi anche a scuola ho chiesto di essere chiamata Lulù perché i miei insegnanti americani non sapevano pronunciare Lucrezia per intero, dunque gli ho suggerito questo nomignolo.

Lulù ha parlato pure delle mitiche lentiggini:

Come sono nate le mie lentiggini? Ho iniziato uno o due anni fa a farle perché ho visto dei filtri su Instagram e per alcune star americane che le portavano. Le ho iniziate a fare pure io allora e mi piacciono un sacco. Mi sembra una cosa da bambolina. Quando sono in casa, come ora con Manuel evito di farle, ma quando esco le ho sempre.