Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè, secondogenita del trio di sorelle in Casa, ha raccontato della molestia subita quando aveva appena 15 anni. Il web è rimasto colpito dalle sue parole e anche dalla (non) reazione di Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè molestata a 15 anni: la relazione di Manuel Bortuzzo

Sono così io perché quando avevo 15 anni per sei mesi una. Io ho vissuto sei mesi in un incubo terribile. Fortunatamente vivevo a Londra, questo era di Roma, però mi svegliavo ogni mattina con 80 messaggi di questa persona che mi assillava in continuazione anche quando io stavo a scuola. Dovevo rispondere sempre in classe.

Anche Jessica, primogenita della Selassiè, ha ricordato cosa ha passato sua sorella in quel periodo:

In quei mesi avevo notato che non era felice, aveva perso la sua espressione.

Dopo averne parlato con Alfonso Signorini in diretta, Lulù è tornata in salotto dal resto del gruppo ed è stata riaccolta in Casa con abbracci e coccole.

Manuel Bortuzzo, invece, ha preferito restare in disparte senza accennare alcun tipo di empatia.

Per questo motivo, il popolo del web ha storto il naso vista la mancata reazione del nuotatore: voi cosa ne pensate?

Ecco alcuni tweet:

nella clip di ieri di lulu ma anche ripensando a tutto il suo percorso dall’inizio, tutti le hanno dato consigli bellissimi di vita proprio, ma sinceramente non ho mai visto manuel dirle qualcosa che potesse esserle d’aiuto…lei cerca conforto da chi non è disposto 🤷#gfvip — fairy🧚 (@ordinaryIove_) October 19, 2021