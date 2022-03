Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, come procede la convivenza: “Vi svelo cosa mi ha fatto trovare in casa…” – VIDEO

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo appena terminato il Grande Fratello Vip hanno incominciato subito a convivere. Proprio il nuotatore, infatti, ha preparato la sua casa romana per accogliere la sua fidanzata.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, come procede la convivenza dopo il GF Vip

Durante una recentissima diretta Instagram delle sorelle Selassiè, proprio Lulù ha raccontato come procede la convivenza insieme a Manuel Bortuzzo, svelando cosa le ha fatto trovare il fidanzato per accoglierla in casa:

Come è stato dormire di nuovo con il mio amore? E’ bellissimo! Adesso non ci svegliamo con la musica a palla. Come mi sono sentita appena sono entrata a casa di mio marito? Mi ha fatto trovare il latte con il Nesquik. I dischetti per struccarsi, lo struccante. Il tappeto rosa… amore! Le luci led in camera, ovviamente viola. Specchi ovunque, adoriamo.

Dopo la diretta Instagram, proprio Manuel Bortuzzo ha postato un video in compagnia di Lulù Selassiè svelando (ironicamente) come procede la convivenza alle prese con la visione (poi fallita) di un film horror.

Ecco il VIDEO a seguire.