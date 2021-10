Lulù Selassiè crede di avere ancora speranze con Manuel Bortuzzo. Dopo la difficile puntata di ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip tra i due giovani stamattina è arrivato un abbraccio.

Questo pomeriggio, dopo essere uscita dal confessionale, Lulù ha parlato dell’abbraccio di Manuel considerandolo ancora ben disposto nei suoi confronti (lui, invece, ha cercato solamente di essere gentile e disponibile).

La Selassiè non si è ancora arresa ad una semplice amicizia e continua a sperare che tra lei e Manuel Bortuzzo possa esserci futuro.

La princess in piena modalità:

Spero che Lulù razionalizzi presto questa cosa perché altrimenti potrebbe farsi seriamente male.

Manuel, dal canto suo, se prima era stato un po’ ambiguo, in queste ultime giornate ha espresso in maniera molto chiara il suo punto di vista: cosa potrebbe fare di più?

10 minuti fa, LULU esce dal confessionale tutta allegra; le hanno chiesto dell’abbraccio di stamattina e lei ha risposto che Manuel è molto più ben disposto verso di lei perché rivedendosi in puntata ha capito di aver esagerato.. finché non esce Manuel non avrà pace #gfvip

