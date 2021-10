Lulù Selassiè ha lasciato tutti a bocca aperta. La principessa del Grande Fratello Vip ha una cartella segreta nel suo iPhone dove conserva delle foto molto particolari che fa vedere alla madre.

Lulù Selassiè, confessione choc al Grande Fratello Vip

In poche parole? Lulù Selassiè avrebbe una cartella segreta sul suo iPhone con le foto dei membri maschili con cui si è intrattenuta e le conserva per “ricordo” facendole vedere in giro, mamma compresa.

Sul web si è addirittura scomodato il “revenge porn” ma ovviamente non è questo il caso. La confessione della giovane Selassiè ha lasciato mezza Casa sotto choc.

Allora io non condivido quello che fa Lulu e che fanno in molti. Soprattutto uomini. Ma lei è donna allora va criticata. Ma è consapevole di essere al gf. Lo ha detto con troppa leggerezza ..anche perché creare un’apposita cartella?!Folliaa😅Ma non è un reato #gfvip — sara (@sara94301807) October 15, 2021

Se da settimane elemosini compassione per essere stata vittima di revenge porn neanche ti sogni di rivelare con estrema leggerezza il conservare foto intime dei tuoi ex eh.

Teoricamente un familiare (o psicologo) neanche dovrebbe permettertelo.

Ma si tratta di #lulù, ok.#gfvip — Antonio Luzzi (@ThisManIsNo1) October 15, 2021