Selvaggia Roma interviene, nel corso di un’intervista per Il Giornale, dopo il commento al vetriolo che ha lasciato sull’account di Instagram di Chi Magazine in riferimento alla festa di compleanno di Lulù Selassiè.

Se uno la pensa controcorrente deve continuare a farlo. Dei limiti ci devono essere, ma uno deve sentirsi libero di poter dire ciò che pensa. Dicono che c’è democrazia, ma c’è solo quando fa comodo. Sui social ne vedo di ogni.

Personalmente ho ricevuto molte critiche per avere commentato sul profilo Instagram di Chi Magazine il video di Lulù, dove lei festeggiava il compleanno e nel video c’è Giucas Casella, le sorelle e Giacomo Urtis. Ho commentato che era un’immagine molto triste e lì ho scatenato la polemica. Non ti dico la cattiveria della gente. Urtis si è sentito attaccato.

Perché dovrei fare un commento positivo o uguale agli altri se una cosa non mi piace. Perché non posso dirlo? Questa purtroppo è una guerra che non finirà mai.