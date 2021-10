Lulù Selassié, tra le tre principesse etiopi è certamente quella che riesce a far parlare più di sé, soprattutto in questi ultimi giorni. Dalla sua conoscenza con Manuel Bortuzzo (ed i problemi che ne derivano, soprattutto a livello comunicativo) e le presunte problematiche legate al cibo, Lucrezia continua ad essere al centro dell’attenzione social.

Lulù Selassié prima della chirurgia: la foto

In queste ore l’accento si è spostato in modo particolare sulla preoccupazione di molti degli inquilini del GF Vip rispetto ai presunti problemi alimentari di Lulù Selassié. La continua necessità di vomitare avrebbe messo in allerta le sorelle e gli altri coinquilini e soprattutto gli utenti social che avrebbero richiesto un intervento imminente da parte della produzione.

Non è chiaro se e quali sarebbero i presunti problemi della ragazza, ma tutti sarebbero concordi nel credere che abbia bisogno di un aiuto.

Intanto in queste ore, sui social sono spuntate delle foto che ritraggono Lulù Selassié prima degli interventi chirurgici. “Guardate Lulù com’era prima di rifarsi le labbra in quel modo. A me dispiace, perché non era per niente una brutta ragazza… secondo me ha proprio una dispercezione del proprio corpo, è una ragazza che ha bisogno di aiuto, basta vedere come si comporta con il cibo”, scrive un utente di Twitter riportando la foto in questione.

Guardate Lulu com’era prima di rifarsi le labbra in quel modo. A me dispiace, perché non era per niente una brutta ragazza…secondo me ha proprio una dispercezione del proprio corpo, è una ragazza che ha bisogno di aiuto, basta vedere come si comporta con il cibo #gfvip pic.twitter.com/02p80uMfNq — Pazzeska Milano (@GVCCILOUIS) October 7, 2021

Nello scatto la Selassié è insieme alla sorella Jessica in uno scatto di qualche tempo fa, prima della chirurgia. Rispetto al suo aspetto attuale il cambiamento è indubbiamente radicale.

Al contrario di tanti che si fermano alle sue labbra grosse, ai suoi capelli, al suo modo di truccarsi, io credo che questa ragazza sia più semplice di tante altre lì dentro per la sensibilità, la dolcezza e l’educazione che dimostra di avere ❤

LULÙ SEI PURA❤ #gfvip pic.twitter.com/0B80atLpoD — Fabiola (@Fabiola31106936) September 21, 2021