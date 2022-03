Lulù Selassiè svela con chi è rimasta in contatto dopo il Grande Fratello Vip – VIDEO

Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè ieri sera hanno fatto una diretta Instagram con i follower, per raccontare le loro emozioni dopo la fine del Grande Fratello Vip. Proprio Lucrezia ha raccontato chi sente fuori dalla Casa e chi vorrebbe rivedere.

Lulù Selassiè svela chi ha sentito dopo il Grande Fratello Vip

Lulù e Manuel convivono già da alcuni giorni e anche Clarissa e Jessica dividono la casa con loro. Tra le domande dei follower, hanno chiesto alle Selassiè chi sentono ancora dopo il Grande Fratello Vip:

Chi abbiamo risentito? – afferma Lulù – Sophie, Alessandro, Miriana… chi avrò il piacere di rivedere? Ovviamente loro tre. Anche Soleil, Valeria… adoro. Sorella Jo… ce ne sono tanti. Manila pure.

Dalla diretta delle sorelle (2):

Lulù risponde alla domanda su quali concorrenti vorrebbe rivedere/risentire#fairylu pic.twitter.com/TBdyhhG6aM — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 20, 2022

Jessica parla dell’arresto del padre

Jessica Selassié, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta in tv dopo la vittoria a Grande Fratello Vip raccontando anche la sua reazione dopo l’arresto del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, in carcere con l’accusa di truffa: