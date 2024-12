Lulù Selassié: chi è la “principessa” del GF Vip denunciata da Bortuzzo

Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié, influencer e discendente della dinastia etiope degli Hailé Selassié, è diventata nota grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021-2022. Entrata nella Casa insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, il suo percorso è stato segnato soprattutto dalla relazione con Manuel Bortuzzo, il giovane campione di nuoto paralimpico.

Cresciuta tra Roma e Londra, Lulù ha frequentato la John Cabot University, laureandosi nella Capitale. Nonostante la sua vita apparentemente agiata, ha raccontato di un passato difficile, tra cui un ricatto subito a 15 anni.

La storia tra Lulù e Manuel è nata all’interno del reality. Dopo un inizio turbolento, caratterizzato dai ripetuti tentativi di Lulù di avvicinarsi al nuotatore nonostante i suoi rifiuti, i due si sono finalmente uniti. Tuttavia, la relazione è terminata poco dopo la fine del programma.

Manuel, vittima di una sparatoria nel 2019 che lo ha reso paraplegico, è stato al centro delle attenzioni di Lulù, ma la fine del rapporto ha segnato profondamente la giovane. Le incomprensioni tra i due, già emerse durante il reality, sono diventate oggetto di attenzione mediatica.

Il processo per stalking

Dopo la fine della relazione, Lulù non è riuscita ad accettare il distacco da Manuel. Prima dell’estate, è stata accusata di stalking e sottoposta al divieto di avvicinamento con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

Le accuse derivano da atti persecutori nei confronti di Manuel, aggravati dalla loro precedente relazione affettiva e dalle condizioni fisiche di Bortuzzo. Lulù ha ammesso il suo comportamento ossessivo, scegliendo di affrontare il processo con il rito abbreviato. La prima udienza è fissata per il 13 marzo.

Il percorso al Grande Fratello Vip

All’interno della Casa, Lulù ha spesso attirato critiche per il suo atteggiamento definito da alcuni concorrenti come da “ragazza con la testa tra le nuvole”. Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli l’hanno ripresa per la poca collaborazione nelle faccende domestiche, mentre Manuel l’ha criticata per essersi addormentata durante la messa in onda dell’opera Turandot.

Inoltre, non sono mancati i battibecchi con le sorelle, come quello con Jessica, rimproverata per la vicinanza ad Alessandro Basciano, che aveva scelto Sophie Codegoni.

La “principessa” al centro delle polemiche

Lulù ha sempre portato avanti con orgoglio la sua discendenza dalla famiglia imperiale etiope, anche se sono emerse polemiche riguardo alla veridicità di queste affermazioni. Si è insinuato che il padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, non fosse realmente figlio dell’ultimo imperatore d’Etiopia, ma il giardiniere della famiglia. La famiglia, tuttavia, ha smentito tali accuse.