Lulù Selassiè ha svelato la data (o meglio, il mese) di uscita del suo primo singolo che le aprirà le porte del mercato musicale italiano dopo la sua esperienza con il Grande Fratello Vip.

Lulù ha risposto alle domande dei follower svelando che il suo primo singolo uscirà a settembre su tutte le piattaforme di streaming e negli store online pronto per essere ascoltato ed acquistato dagli estimatori.

Ovviamente la canzone della princess avrà anche un videoclip ufficiale.

In attesa di poter ascoltare il primo brano di Lulù, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato pure la sua intenzione di scrivere un libro:

Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà.