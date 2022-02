In queste ore è scoppiato un nuovo “caso” fuori dalla Casa del GF Vip: Lulù Selassié ha bestemmiato? Questa la voce che si è rapidamente diffusa su Twitter tra i vari fandom con tanto di richieste di squalifica. Eppure, un video andrebbe a smentire tutto.

E’ bastata la voce di una presunta bestemmia a scatenare sui social un nuovo “Lulù gate”. La seconda finalista del GF Vip avrebbe davvero bestemmiato mentre si pettinava? La verità sarebbe ben diversa.

Un video, infatti, metterebbe subito a tacere le voci e farebbe prontamente chiarezza sulle reali parole pronunciate dalla principessa etiope. Così come si sente la parolaccia pronunciata a bassa voce, altrettanto chiara è la successiva parola, “Oddio”, ben diversa dalla contestata presunta bestemmia.

A seguire potrete giudicare anche voi dal video, ma nonostante questo le reazioni social non si placano.

Nessuna bestemmia gentilmente non inventate più … se dovete documentatevi prima con i video #gfvip che sia per LULÙ è per tutti pic.twitter.com/b3SCNGAhpn

— Anastasia soleil sorge 👑 (@AuroraMorgavi) February 26, 2022