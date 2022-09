Lulù Selassiè e Astol: flirt oppure amicizia? Ecco la verità sul loro rapporto

Lulù Selassiè ha un flirt con Astol? La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove la princess poggia la sua mano sulla sua gamba.

Queste fotografie hanno immediatamente allertato gli appassionati di gossip, tanto da fare pensare ad una possibile nuova frequentazione dopo la fine della tormentata storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

A svelare, in dettaglio, come stanno le cose ci ha pensato FanPage:

Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella con Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo.

Anche per questo, sebbene il nuotatore sia uscito allo scoperto al fianco di Angelica Benevieri, Lulù continua a tacere e a non rispondere ad attacchi e frecciatine. Non ha risposto nemmeno alle recenti dichiarazioni di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che in un’intervista l’aveva declassata al ruolo di “coinquilina” del figlio.