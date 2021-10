Lulù Selassiè continua a non digerire la rottura con Manuel Bortuzzo. La più piccola delle principesse etiopi è scoppiata a piangere accusando il GF della fine della sua “relazione”.

Non contenta, Lulù ha trattato male Jessica e si è arrabbiata con Clarissa perchè le dà troppa confidenza (sì, lo ha detto… giuro). Stasera, nel frattempo, le sorelle Selassiè si confronteranno proprio con Manuel Bortuzzo.

Proprio Jessica e Clarissa hanno anche parlato con Ainett, svelando qual è, secondo loro, il vero problema:

In questo contesto non sei a casa tua nella tua vita normale. Qua non lo puoi fare, ci devi pensare un attimo prima ed evitavi di baciarla. Prima la conoscevi e poi decidevi cosa fare.