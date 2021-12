Clarissa Selassiè ospite del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha parlato del rapporto che si è creato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Lulù e Manuel Bortuzzo, il nuotatore che, in più di un’occasione, l’ha screditata duramente.

Per il gruppo, in casa, per qualsiasi problema era sempre colpa di Lulù anche quando non lo è. Lulù sicuramente ha dei comportamenti sbagliati e infantili, ma sbagliare è umano e nessuno è perfetto.